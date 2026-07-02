В России разрешили оборот бензина «Евро-3» до конца 2026 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает оборот бензина по стандартам «Евро-3» до конца 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, некоторым нефтеперерабатывающим заводам разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы (не более 150 миллиграммов на килограмм).

Такое топливо не будут маркировать единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ( ) не будут выпускать в обращение на территориях других государств — членов союза.

Это решение направлено на «повышение надежности топливообеспечения» в РФ и реализуется «в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорится в документе.

Топливный кризис в России усугубился в мае на фоне ударов украинских беспилотников по нефтяной промышленности в российских регионах.

О том, что власти России для решения проблем с топливом могут допустить продажу бензина и дизеля с понижением экологических стандартов вплоть до , ранее сообщала газета «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отмечали, что такое топливо проще производить, но для некоторых современных автомобилей использование такого бензина может быть небезопасным.

Чем опасно неэкологичное топливо

Из-за топливного кризиса власти решили наводнить рынок неэкологичным бензином. Какой вред это может нанести людям, природе и автомобилям? И какие машины лучше вовсе не заправлять таким топливом? 10 карточек