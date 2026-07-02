В России разрешили оборот бензина «Евро-3» до конца 2026 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает оборот бензина по стандартам «Евро-3» до конца 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, некоторым нефтеперерабатывающим заводам разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы (не более 150 миллиграммов на килограмм).
Такое топливо не будут маркировать единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут выпускать в обращение на территориях других государств — членов союза.
Это решение направлено на «повышение надежности топливообеспечения» в РФ и реализуется «в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорится в документе.
Топливный кризис в России усугубился в мае на фоне ударов украинских беспилотников по нефтяной промышленности в российских регионах.
О том, что власти России для решения проблем с топливом могут допустить продажу бензина и дизеля с понижением экологических стандартов вплоть до «Евро-2», ранее сообщала газета «Коммерсант».
Опрошенные изданием эксперты отмечали, что такое топливо проще производить, но для некоторых современных автомобилей использование такого бензина может быть небезопасным.