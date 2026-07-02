Россия заявила, что на территории посольства в Швеции упал дрон с «имитацией самодельного взрывного устройства»

Посольство РФ в Швеции сообщило 2 июля, что беспилотник сбросил на его территорию контейнер с красной краской. Кроме того, на территории посольства упал еще один дрон, «к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства».

«Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо — не получится», — заявили в посольстве.

Там добавили, что «подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер».

О работе дипмиссий России

Дипмиссия России в Вене — примерно 500 человек. Около трети из них — шпионы Они превратили посольство и постпредство в станции радиоэлектронной разведки, пишет Financial Times

О работе дипмиссий России

Дипмиссия России в Вене — примерно 500 человек. Около трети из них — шпионы Они превратили посольство и постпредство в станции радиоэлектронной разведки, пишет Financial Times