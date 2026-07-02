Россия заявила, что на территории посольства в Швеции упал дрон с «имитацией самодельного взрывного устройства»
Источник: Посольство РФ в Швеции
Посольство РФ в Швеции сообщило 2 июля, что беспилотник сбросил на его территорию контейнер с красной краской. Кроме того, на территории посольства упал еще один дрон, «к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства».
«Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо — не получится», — заявили в посольстве.
Там добавили, что «подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер».