Бывший полицейский, руководивший задержаниями на митингах в Петербурге, получил условный срок за избиение бизнесмена

Дзержинский районный суд Петербурга назначил бывшему полицейскому Руслану Сентемову три с половиной года условно по делу о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК), сообщает «Медиазона» 2 июля.

Прокуратура запрашивала для него четыре года колонии.

По версии следствия, ночью 29 сентября 2024 года Сентемов приехал к продуктовому магазину на Миллионной улице, где полицейские задержали владельца магазина Вардана Арутюняна из-за продажи алкоголя по ночам. Сентемов несколько раз ударил предпринимателя, это попало на камеры видеонаблюдения. У Арутюняна диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Через месяц Сентемова арестовали (на тот момент он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД по Центральному району), но через два месяца отпустили под запрет определенных действий. Сентемов выплатил потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

В суде он говорил, что не был при исполнении во время избиения. «В принципе я события не отрицаю. Я со всем согласен, что доказывает последующая компенсация вреда, публичные извинения», — сказал полицейский.

Руслан Сентемов руководил задержаниями на акциях протеста и участвовал в задержаниях оппозиционеров в Петербурге. Он получил известность в 2018 году после того, как сказал участнику одной из акций: «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне „господин полицейский“».

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