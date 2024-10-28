В Петербурге арестовали замначальника районного управления МВД Руслана Сентемова. В 2018 году он руководил задержаниями оппозиционеров на митингах
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 25 декабря замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД по Центральному району Руслана Сентемова по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов.
По версии следствия, Сентемов в ночь на 28 сентября, находясь при исполнении, «без каких-либо оснований, по причине личной неприязни», нанес серию ударов человеку по имени А., в результате которой тот получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
По данным «Фонтанки», пострадавшим стал 39-летний владелец одного из продуктовых магазинов на Миллионной улице Вардан Арутюнян. Издание пишет, что у него было уже три нарушения за торговлю алкоголем ночью, и 28 сентября к магазину приехал сам Сентемов. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», полицейский вытаскивает задержанного из служебной машины и разговаривает с ним, а затем наносит ему удар головой и бьет по щекам. После этого задержанного доставили в отдел полиции.
Сентемова задержали спустя месяц, 26 октября. По данным пресс-службы судов, он признал вину и раскаялся, однако суд отправил его под стражу.
Сентемов стал широко известен в 2018 году после его интервью «Фонтанке». Издание обратило внимание на полицейского, который руководил задержаниями оппозиционеров на протестных митингах и беседовал с ними. В одном из таких диалогов он просил называть себя «господин полицейский». В интервью Сентемов рассказывал, что «ко всем гражданам относится с уважением» и говорит, что «потратил не один вечер, чтобы разобраться в теме уголовных дел Алексея Навального», хотя и не считает, что его можно назвать политиком.