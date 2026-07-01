В Бурятии слово «фарт» признали символикой «экстремистского движения АУЕ»

Суд в Бурятии оштрафовал двоих заключенных ИК-2 за демонстрацию символики «экстремистского движения АУЕ», к которой причислил слово «фарт», пишет издание «Верстка».

Из постановлений суда следует, что заключенные Самбу Раднабазаров и Александр Гончаров учились писать. Они написали в открытках «фарт» и «С Арестантским уважением». Сотрудники ФСИН посчитали эти слова демонстрацией символики «экстремистской организации».

Заключенные признали вину. «Значение этих слов не понимал. Сейчас понял и не использует эти выражения», — говорится в обоих постановлениях.

Суд назначил заключенным по 1000 рублей штрафа.

АУЕ («арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство») — субкультура, в которой подростки применяют тюремные порядки в повседневной жизни. В 2020 году Верховный суд РФ объявил АУЕ «экстремистской организацией» и запретил ее.

Как отмечает «Верстка», ранее суды ассоциировали слово «фарт» с АУЕ только когда оно использовалось в составе лозунгов: «фарту масти» или «фарту масти АУЕ!».

Что такое АУЕ

В России и коммерсантам, и ментам блатовать нравится Саша Сулим нашла в Иркутской области настоящих последователей «АУЕ» и выяснила, что это такое на самом деле

Что такое АУЕ

В России и коммерсантам, и ментам блатовать нравится Саша Сулим нашла в Иркутской области настоящих последователей «АУЕ» и выяснила, что это такое на самом деле