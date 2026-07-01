Россия «слишком увлеклась словом „суверенитет“». Так считает глава ВТБ Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия «слишком увлеклась» словом «суверенитет». Такое мнение он высказал на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет», пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что суверенитет в области производства шоколадных конфет — это задача, которая стоит сейчас перед страной.

Костин считает, что Россия не может одинаково успешно развиваться по всем направлениям. Поэтому бизнесмен предложил государству направлять ресурсы лишь на развитие наиболее приоритетных из них.

О том, что России нужно иметь полный «суверенитет» и укреплять его, постоянно говорит Владимир Путин. Он регулярно упоминает и «суверенную экономику», которая, по его мнению заключается в развитии основных производств, а также передовых технологий внутри России.

Костин считается близким соратником Путина.

Подкаст «Медузы» о российском суверенитете

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