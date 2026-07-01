Лукашенко помиловал 28 политзаключенных

Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости Беларуси помиловал 32 заключенных, из которых 28 были осуждены «за преступления экстремистской направленности». Об этом сообщает «Белта».

Помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Пресс-служба Лукашенко утверждает, что все они «ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь». «Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям», — говорится в сообщении.

Имена помилованных не уточняются.

Решение Лукашенко прокомментировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Известие об освобождении 28 политических заключенных — это, прежде всего, облегчение для их родственников: для тех, кто был разлучен со своими близкими и жил надеждой на воссоединение. И в то же время мы не должны забывать: в белорусских тюрьмах еще сотни политических заключенных, и все они должны быть освобождены. Мы ждем каждого из них дома», — заявила она.

Лукашенко с 2024 года начал подписывать указы о помиловании осужденных за преступления «экстремистской направленности». В июне 2025 года в Беларуси из тюрьмы освободили блогера и мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского.

13 декабря 2025 года Александр Лукашенко в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 123 политических заключенных, среди них оказались одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-глава Белгазпромбанка и кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также глава белорусского правозащитного центра «Вясна» и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

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