В результате попадания украинского дрона в дом в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок. Его матери ампутировали обе ноги

Матери шестимесячного ребенка, погибшего в результате попадания украинского беспилотника в частный дом в подмосковном Егорьевске, ампутировали обе ноги. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Как выяснило издание, в доме жила семейная пара с двумя детьми. Основной удар пришелся на спальню — в ней находилась женщина с младшим ребенком. Он получил сильные ожоги и умер по дороге в больницу. Женщина сейчас находится в больнице, она не приходила в сознание.

Мужу женщины ампутировали ступню. Старший ребенок, которому шесть лет, физически почти не пострадал.

ВСУ массово атаковали Московскую область дронами в ночь на 30 июня. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, целью был Центр космической связи в подмосковной Дубне.

Попадание беспилотника в частный дом в Егорьевске попало на видео. Опрошенные «Агентством» OSINT-аналитики предположили, что причиной падения дрона могла стать работа РЭБ, техническая неисправность или ошибка при введении координат.

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