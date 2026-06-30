В Монако в жилом доме произошел взрыв. По данным СМИ, пострадали граждане Украины

В Монако в одном из жилых домов произошел взрыв, после того как неизвестный оставил на месте происшествия сумку, сообщают BFM TV и издание Monaco-Matin.

В результате взрыва пострадали три человека. По одной информации, пострадавшие «украинского и российского происхождения». По данным Nice Matin, раненые — граждане Украины и, вероятно, члены одной семьи. Это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток.

Источник украинского издания «Новини.Live» утверждает, что в Монако, вероятно, произошло покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Ермолаев — один из крупнейших застройщиков Днепра. За год до большой войны России с Украиной украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов. При этом сам Ермолаев утверждал, что еще в 2017 году отказался от украинского гражданства и с тех пор имеет только паспорт Кипра. Власти Украины ввели против него санкции в 2023 году: по данным СБУ, после российской аннексии Крыма в 2014-м Ермолаев перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжил работу по законам РФ.

Власти Монако подтвердили, что сейчас известно о троих пострадавших, но не стали раскрывать информацию о них. По предварительной данным, взрыв произошел после того, как неизвестный оставил у вестибюля дома сумку с взрывчаткой и сбежал. Этого человека ищут.

В Монако ввели «красный план» — стратегию действий в случае события, которое может привести к большому числу жертв. При этом прокуратура Монако не считает взрыв терактом.