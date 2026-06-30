Уоррен Баффетт впервые за 20 лет отложил пожертвование Фонду Гейтсов. Инвестор дождется результатов расследования связей основателя Microsoft с Эпштейном

Инвестор Уоррен Баффетт пока не будет вносить регулярное пожертвование в благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, выяснила The Wall Street Journal.

Баффет, по данным издания, решил дождаться результатов расследования связей основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном и после этого решить, вносить ли очередное пожертвование.

Как правило, пишет WSJ, Баффет делал пожертвование в конце июня — начале июля. По данным источников издания, Баффет отложил принятие решения о пожертвовании Фонду Гейтсов до Дня благодарения, который отмечается в США в ноябре. График пожертвований в другие фонды, которые поддерживает Баффет, не поменялся.

Баффет обязался делать «пожизненное» пожертвование в Фонд Билла и Мелинды Гейтс 20 лет назад. Инвестор жертвовал фонду часть акций своей компании Berkshire Hathaway. Стоимость ценных бумаг, которые он передал Фонду Гейтсов за 20 лет, составляет около 48 миллиардов долларов.

95-летний Уоррен Баффетт — один из самых известных инвесторов в мире, постоянный участник рейтингов богатейших бизнесменов.

По версии СМИ, дружба Гейтса и Эпштейна была одной из причин развода основателя Microsoft с женой после 27 лет брака.

В начале 2026 года Билл Гейтс извинился перед сотрудниками за связь с финансистом Джеффри Эпштейном. Основатель Microsoft признался, что у него были внебрачные связи — два романа с «русскими женщинами». При этом Гейтс настаивал, что Эпштейн не знакомил его с этими женщинами. Бизнесмен также утверждал, что последний раз лично встречался с Эпштейном в 2014 году.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

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