Россия в июне нарастила экспорт нефти по морю до рекордных объемов. Но нефтяные доходы страны падают

В июне морской экспорт российской сырой нефти достиг рекордных с начала большой войны с Украиной показателей, сообщает агентство Bloomberg.

Так, за четыре недели — с 1 по 28 июня — Россия экспортировала по морю 4,13 миллиона баррелей в сутки. Помимо того, что это рекорд с начала войны, этот показатель еще и на 780 тысяч баррелей больше, чем в первом квартале года.

Высокие объемы российского экспорта помогают поддерживать мировое предложение нефти, пока поставки из Персидского залива идут с перебоями. Также рост поставок происходит на фоне усилившихся атак украинских дронов по нефтяным предприятиям в регионах РФ. Агентство предполагает, что из-за этих ударов Россия перенаправляет на экспорт часть нефти, которую не может переработать внутри страны.

При этом стоимость российского экспорта не растет вслед за увеличением объемов поставок. Цены на основную экспортную марку российской нефти резко снизились вслед за мировыми эталонными сортами на фоне надежд на то, что временное перемирие между США и Ираном станет постоянным.

Рост поставок привел к рекордному скоплению нефти в море — 133 миллиона баррелей, что на 34% больше, чем в середине апреля. Танкеры с нефтью начинают скапливаться у побережья Египта и Сингапура. Это, считает Bloomberg, может свидетельствовать о том, что Москве становится все сложнее находить покупателей для своего сырья.

Кроме того, резкий рост поставок не компенсировал падение цен на нефть. В итоге валютная выручка России от экспорта снизилась до минимума с марта — до 1,9 миллиарда долларов в неделю.

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