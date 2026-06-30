Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

Власти Польши отказались передавать Украине истребители МиГ-29 из-за того, что Киев не поделился с Варшавой беспилотными технологиями. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Между Польшей и Украиной существовала договоренность о том, что Киев поделится с Варшавой своим опытом применения беспилотников на поле боя, рассказал министр. По его словам, это был символический, но очень важный жест. В обмен Польша должна была передать Украине истребители МиГ.

Однако Украина, вначале согласившись, затем отказалась от этих договоренностей, сказал Косиняк-Камыш. «Не будет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников — или, точнее, возможностей в сфере беспилотников — для Польши», — добавил он.

В этом же интервью министр обороны, комментируя скандал, связанный с присвоением одному из подразделений ВСУ имени Украинской повстанческой армии, заявил, что Украина «не войдет в Евросоюз с Бандерой». «Нельзя включать в пантеон национальных героев тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина в Европейский союз не войдет», — сказал Косиняк-Камыш.

Генштаб Польши сообщил в декабре 2025 года, что Украина и Польша ведут переговоры о передаче шести-восьми истребителей МиГ-29, которые планировали списать с баланса польской армии.

Отношения Украины с Польшей обострились после того, как в мае Зеленский присвоил почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии» одному из подразделений ВСУ. В Польше это решение вызвало резкую критику из-за участия бойцов УПА в Волынской резне в 1943–1944 годах.

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