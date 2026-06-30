На подлете к Москве сбили более 50 украинских беспилотников. Всего за ночь над регионами России уничтожили 419 дронов

Украинские беспилотники утром 30 июня атакуют московский регион, следует из сообщений в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

О сбитых на подлете к Москве дронах он начал сообщать примерно в 4 утра. К моменту публикации новости Собянин отчитался о 56 сбитых беспилотниках.

О последствиях атак он не сообщил.

Из-за атаки дронов закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский.

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников над 18 регионами России и аннексированным Крымом. О взрывах сообщали жители Тулы, Новороссийская и Рязани.

Крупнейшая атака на Москву произошла 18 июня. Тогда российскую столицу атаковали почти 200 украинских беспилотников. В Капотне загорелся НПЗ. В разных городах Московской области в результате ночных атак пострадали 17 человек, погибла восьмилетняя девочка.

Удары ВСУ по России. Будет хуже? ПВО не поможет? Meduza