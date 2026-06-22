ВСУ атаковали Центр космической связи в подмосковной Дубне

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 июня нанесли удар по Центру космической связи «Дубна» в Московской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В отчете украинской армии говорится, что «объект поражен», там «наблюдается масштабное задымление», а «ущерб уточняется».

Атаку подтвердили в пресс-службе головной структуры центра — предприятия «Космическая связь». Там заявили, что центр массово атаковали беспилотники.

«Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — добавили в пресс-службе.

Центр космической связи «Дубна» был запущен в 1980 году как Олимпийский объект. Его задача во время проведения московской Олимпиады состояла в обеспечении трансляции игр на страны Европы и Атлантического региона. После Олимпиады задачей центра стала организации линии прямой правительственной связи между Кремлем и Белым домом США. На сайте «Космической связи» говорится, что в настоящее время центр является крупнейшим телепортом России и одним из крупнейших в Европе, и «решает множество разнообразных задач в области спутниковой связи».