Михалков заявил, что в России начнут брать деньги за выход иностранных фильмов в кинотеатрах

Российские власти планируют взимать процент от проката иностранных фильмов. Вырученные таким образом средства планируется направить на поддержку отечественного кинематографа. Об этом агентству ТАСС заявил режиссер Никита Михалков 30 июня.

Пока неизвестно, о каком именно проценте идет речь. Михалков отметил, что это должны будут определить «эксперты в экономической сфере». Он также добавил, что власти хотят брать деньги за сам факт выхода иностранного фильма в прокат, объяснив, что подобная мера поддержки местного кино есть в других странах:

К тому же будет оплачиваться «входной билет» — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино.

По словам режиссера, это лишь одна из нескольких планируемых мер, направленных на поддержку российского кино.

В марте 2026 года на заседании Совета по культуре Михалков пожаловался Путину, что Минкульт задерживает принятие документа, который позволит ввести квоты на иностранное кино. В ответ на это президент призвал министра культуры Ольгу Любимову ускорить этот процесс.

Путин, как и Михалков, привел в качестве примера Францию и Китай, где подобные процессы «жестко выстроены». Позже в июне идею введения квот для иностранного кино поддержал гендиректор «Первого канала» и кинопродюсер Константин Эрнст. Он тоже упомянул Францию в качестве примера.

Во Франции действительно есть 11-процентный налог с каждого проданного билета, писал телеграм-канал «Плот». Эти деньги идут на поддержку национального кинематографа. Однако этот налог распространяется на все фильмы, как иностранные, так и французские.

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