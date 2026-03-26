«Пропускаем какие-то вещи совершенно тупые». Путин призвал ускорить введение квот на иностранное кино

Владимир Путин на заседании Совета по культуре призвал главу Минкульта Ольгу Любимову ускорить введение квот на иностранное кино.

Тему квотирования иностранного кино на встрече поднял режиссер Никита Михалков, пожаловавшийся, что задерживается документ, который должен это регламентировать. Путин обратился с вопросом к Любимовой, которая пояснила, что это «технически сложная» процедура. «Мы обсуждали, как с юридической точки зрения систему квотирования организовать в нашей стране, как сделать легитимной — с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей», — сказала она.

В этом диалоге Путин упомянул Китай и Францию, отметив, что там все «жестко выстроено», и рассказал, что разговаривал с Си Цзиньпином, который предложил ему совместное производство фильмов.

И председатель КНР, у него очень большие полномочия, не сказал: «Ладно, завтра мы поменяем что-то». Нет, там все строго регламентировано. Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, — ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?

После этого Путин попросил Любимову как можно быстрее «реализовать в жизнь» документ, который регламентирует квоты.

На заседании Путин также высказался о проблеме наследников авторов, которые запрещают российским театрам ставить некоторые произведения. Об этом президенту рассказал актер Владимир Машков. «Связано это не только с возможным искажением произведения или размером вознаграждения. Отказы поступают с формулировкой: „Не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации“», — добавил он.

Путин согласился, что наследники «иногда злоупотребляют» правами, и заявил, что «надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать, в цивилизованном, конечно, ключе».

Но надо точно совершенно принимать меры по защите интересов общества. Люди живут своей жизнью, у них свои интересы, они сами-то не авторы. Да, у них есть какие-то права, и надо относиться, безусловно, к этому с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения ставиться-то не будут. Это просто приведет к забвению этих авторов, вот и все.

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно

