Институт анализа России (базируется в Киеве) утверждает, что 81% россиян поддерживает завершение войны «уже завтра». Это максимум за четыре года

По данным исследования, проведенного Институтом конфликтологии и анализа России (ИКАР), 81% россиян поддерживают окончание войны «уже завтра». Это максимальный показатель с начала большой войны России с Украиной, отмечают авторы исследования «Зеркало России». С 2023 года он держался на уровне 72-75%.

Количество россиян, которые выступали за войну без временных рамок, до полной победы, уменьшилось — с 13% до 9%. Это минимальный показатель с начала большой войны.

Кроме того, результаты исследования, проведенного в мае, показывают, что тема войны России с Украиной вновь заняла первое место в списке актуальных для россиян проблем, опередив низкие зарплаты и высокие цены. « » назвали главной проблемой 33% респондентов, низкие зарплаты и высокие цены — 24% и 18% соответственно. «Война из фонового события снова стала важным фактором повседневной жизни россиян», — отмечают эксперты ИКАР.

Россияне, отмечает ИКАР, связывают окончание войны с улучшением своего финансового положения. Именно эти две цели, считают по 58% участников опроса, президент РФ должен сделать своим приоритетом в 2026 году.

Отдельный блок вопросов был посвящен ограничениям мобильного интернета, «белым спискам» и блокировке телеграма. Большинство респондентов относятся к ним негативно. «Недовольство подобными действиями властей заметно у разных социальных групп, поскольку блокировки нарушают их привычный образ жизни, который складывался годами», — подчеркивают авторы исследования.

Институтом конфликтологии и анализа России (ИКАР) был основан в 2023 году социологом Александром Шульгой. ИКАР базируется в Киеве.

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