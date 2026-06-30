Греф заявил, что при текущей ключевой ставке экономика «долго существовать не может»
Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф считает, что Центробанку нужно снизить ключевую ставку, так как при текущей экономика России «долго существовать не может».
С таким заявлением, пишет РБК, Греф выступил на годовом собрании акционеров «Сбера».
Российскую экономику, считает он, уже «переохладили». «Смотрите, какое количество сложностей сейчас возникает, в том числе и проблемы с энергетикой. У нас есть целый ряд немакроэкономических факторов, которые влияют на повышение цен», — заявил Греф. О каких именно факторах идет речь, он уточнять не стал.
Днем ранее, напоминает РБК, заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор учтет топливный кризис в России при обновлении макроэкономического прогноза к очередному заседанию по ключевой ставке (намечено на 24 июля).
При этом Заботкин в начале июня, сообщал Forbes, говорил, что ЦБ не видит признаки «переохлаждения» экономики. По его мнению, это выражалось бы в «высвобождении трудовых ресурсов», но безработица в России по официальным данным остается на исторически низком уровне.
В последний раз ЦБ пересматривал ключевую ставку 24 июня 2026 года. Тогда ставку снизили на 25 базисных пунктов — до 14,25%. При этом большинство экспертов ожидало, что регулятор снизит ставку на 50 базисных пунктов.
От ключевой ставки зависит, на каких условиях банки получают денежные средства от ЦБ и соответственно выдают затем кредиты уже своим клиентам и устанавливают для них проценты по депозитам.