«Девочки 5-6-х классов трудились, не покладая рук, две недели». В Ижевске школьницы сшили трусы для российских военных

В школе № 62 Ижевска учениц 5-6 классов привлекли к пошиву трусов для российских военнослужащих, участвующих в войне с Украиной. Пост об этом сама школа опубликовала еще 11 июня, но журналисты обратили на него внимание только сейчас. Одним из первых пост заметил телеграм-канал «Удмуртия без коррупции».

Школа № 62 г. Ижевска

Как сообщили в школе, «швейный отряд „Иголочка“» изготовил партию «швейных изделий для бойцов в полк из Удмуртии». По фотографиям в посте видно, что детей заставили шить трусы.

«Девочки 5-6-х классов трудились, не покладая рук, две недели. <…> Девочки внесли посильный вклад в дело помощи нуждающимся людям! Эти изделия будут отправлены на фронт и пригодятся бойцам», — отметила школа.

В обмен на партию трусов для военных «Иголочка» получила два благодарственных письма: от медицинской службы Удмуртского полка и движения «Помощь фронту Ижевск».

С начала полномасштабной российско-украинской войны власти РФ привлекают детей к различным акциям в поддержку боевых действий в Украине. Кроме того, в российских школах и детских садах проводят специальные занятия, на которых, среди прочего, оправдывают вторжение РФ в Украину.