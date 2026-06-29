Из Польши депортировали девять украинцев и двух белорусов, которых заподозрили в организации митингов на деньги России
Власти Польши задержали и депортировали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси из-за подозрений, что они организовали акции протеста на деньги России.
Украинцев и белорусов задержали в последние несколько дней в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Закопане и Быдгоще. По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), у задержанных «были связи с Россией и Беларусью».
По версии ABW, с осени 2025 года задержанные вербовали украинских беженцев, которые живут в Польше, для участия в политических акциях против властей Украины. Организаторы использовали для протестов резонансные темы, включая коррупционные скандалы в Украине. Протестующие, как утверждается, получали денежное вознаграждение за участие в акциях, а средства на эти цели поступали из России.
Организаторы акций, считают в Польше, таким образом стремились использовать беженцев для усиления напряженности в обществе и подрыва доверия к властям.
В России заявление ABW не комментировали.