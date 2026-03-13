В конце 2022 года в России было создано новое сверхсекретное подразделение спецслужб, целью которого стали в том числе убийства и похищения противников российской власти за рубежом, выяснил The Insider. Журналисты выяснили, где оно базируется, кто им руководит и кто его финансирует.

Структура, получившая название Центр 795, была создана по решению Генштаба в декабре 2022 года — в связи с необходимостью расширения задач спецслужб после начала большой войны России с Украиной. По данным источников The Insider, идея состояла в том, чтобы создать полностью автономное подразделение, которое могло бы действовать в обход неповоротливых и малоэффективных структур Минобороны. Руководитель Центра 795 должен был отчитываться напрямую перед главой Генштаба Валерием Герасимовым либо перед замглавы военного ведомства.

В Центр вошли наиболее опытные сотрудники из ФСБ и Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) — в таком масштабе кооперация между Минобороны и ФСБ осуществлялась впервые, рассказал один из источников The Insider. В Центр 795 вошли люди из команды генерала Андрея Аверьянова, ранее руководившего в ГРУ подразделением , а непосредственным начальником Центра 795 стал бывший сотрудник «Альфы» Денис Фисенко.

Подразделение базируется на территории парка «Патриот» в подмосковской Кубинке, в учебном центре концерна «Калашников». Совладелец «Калашникова», бизнесмен Андрей Бокарев, находящийся под санкциями, по данным The Insider, помогает финансировать подразделение.

Всего в Центре 795 служат около 500 офицеров, которые разделены на три управления: разведывательное, штурмовое и боевого обеспечения. Крупнейшее из управлений — разведывательное, оно насчитывает 19 отделов. В их число, обращает внимание The Insider, входит снайперский отдел: его присутствие в составе именно разведывательного управления может указывать на то, что его основная роль состоит в совершении точечных убийств, а не в огневой поддержке на поле боя.

По данным The Insider, кадровый отбор велся довольно жесткий, примерно треть кандидатов получили отказ. Зарплаты соответствующие: сегодня они составляют около полумиллиона рублей в месяц на уровне начальника управления (а у Фисенко и вовсе трех миллионов рублей в месяц) — и это только от «Калашникова», а есть еще зарплата от Минобороны. При этом Центр 795 был наделен полномочиями переманивать офицеров из различных других подразделений армии, ГРУ, ФСБ и даже ФСО — необязательно с согласия соответствующего ведомства. Это указывает на более высокий статус Центра 795 во внутриведомственной иерархии.

The Insider пишет, что Центр 795 «организовал целый ряд покушений и диверсий», но не приводит подробностей. Журналисты обещают рассказать об этом позднее. Но как минимум одна из операций полностью провалилась: в Колумбии был арестован офицер Денис Алимов, которому поручили похитить одного из политических противников Кремля — по данным The Insider, члена семьи одного из бывших лидеров самопровозглашенной республики Ичкерия Ахмеда Закаева, который много лет живет в Лондоне.

В ходе операции Алимов завербовал живущего в США серба Дарко Дуровича — так как ему нужен был человек, способный свободно передвигаться по Европе и не имевший связей с российской разведкой. Дурович не говорил по-русски, а Алимов — ни по-сербски, ни по-английски, поэтому для оперативного общения они использовали Google Translate. И хотя сообщениями они обменивались в защищенном мессенджере, архив самих переводов хранился на серверах Google. ФБР получила судебный ордер на слежку и смогла прочитать всю оперативную переписку.

24 февраля Алимова по запросу властей США арестовали в аэропорту Санта-фе-де-Боготы, столицы Колумбии, куда он прилетел в рамках очередного задания. Алимову были предъявлены обвинения в организации убийства, сговоре с целью похищения, в оказании материальной поддержки террористической организации и сговоре с целью финансирования терроризма. Сейчас он ожидает экстрадиции в США.

Еще о российских диверсиях

Ключевую роль в организации российских диверсий в Европе сыграл Алексей Колосовский — бывший таксист из Краснодара Он занимался вербовкой исполнителей — а теперь, возможно, ищет путь для побега из России, пишет NYT

Еще о российских диверсиях

Ключевую роль в организации российских диверсий в Европе сыграл Алексей Колосовский — бывший таксист из Краснодара Он занимался вербовкой исполнителей — а теперь, возможно, ищет путь для побега из России, пишет NYT