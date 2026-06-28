Зеленский заявил, что ВСУ поразили два НПЗ в регионах России. Об одном из них власти не сообщали

Украина в ночь на 28 июня поразила дальнобойными ударами два нефтеперерабатывающих завода в России — в Краснодарском крае и в Ярославской области, заявил Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция — это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру», — написал он.

О пожаре на НПЗ в Славянске-на-Кубани после атаки украинских беспилотников в ночь на 28 июня сообщили региональные власти. Однако о поражении НПЗ в Ярославле было неизвестно.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 28 июня сообщал о беспилотной опасности в регионе, а затем — о перекрытии движения на выезде в сторону Москвы. Вскоре дорога была открыта. О последствиях атаки украинских беспилотников Евраев ничего не сказал.