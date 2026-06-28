В Краснодарском крае после удара украинских беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки один человек погиб

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края в результате массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 28 июня погиб один человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также повреждена линия электропередачи и газовая труба. Масштаб ущерба неизвестен, однако украинские каналы публикуют фото и видео густых клубов дыма.

НПЗ в Славянске-на-Кубани входит в состав группы компаний «Славянск ЭКО». Он выпускает мазут, нафту, судовое топливо и перерабатывает около трех миллионов тонн нефти в год. Это одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий региона.

В оперштабе Краснодарского края добавили, что обломки беспилотников упали на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района и повредили несколько частных домов. Пострадал один человек, ему оказали помощь на месте.

Воздушная тревога ночью также звучала в Анапе. О каких-либо последствиях ударов там не сообщается.

Минобороны России заявило, что силы ПВО перехватили в течение ночи 213 беспилотников над 12 регионами юга и центра России, а также над Крымом.