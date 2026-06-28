Подпольное движение «Черная искра» утверждает, что проникло на производство беспилотников в «Алабуге» и оставило «сюрпризы» в дронах

Представители подпольного движения «Черная искра» утверждают, что проникли на производство беспилотников «Герань-2» и «Герань-3» (так в российской армии называют дроны, собранные на основе «Шахедов») в особой экономической зоне «Алабуга».

Несколько месяцев мы работали внутри той самой «особой экономической зоны». Собирали информацию с серверов, незаметно выгружали базы данных о всех причастных к сборке дронов типа «Герань-2» и «Герань-3».

Также мы работали на предприятии. В ходе сборки в последние партии БПЛА мы загрузили сюрпризы от «Черной искры». При попытке запуска этих дронов они будут взрываться. Тем самым уменьшится количество тех, кто непосредственно причастен к запуску «Гераней» по украинским городам.

Также был взломан сайт «Алабуги», утверждают в «Черной искре». В качестве одного из доказательств приведена сохраненная в веб-архиве копия сайта, на котором размещено сообщение подпольщиков о проникновении на предприятие. Взлом сайта в движении назвали ответом на привлечение 15-летних подростков к сборке дронов в «Алабуге».

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане с 2023 года собирают беспилотники на базе иранских «Шахедов» — потом их используют для атак на украинские города. В состав ОЭЗ входит колледж «Алабуга Политех», которое привлекает к сборке дронов студентов. Весной 2026 года ОЭЗ «Алабуга» и колледж «Алабуга Политех» запустили рекламу, в которой подростки рассказывают, как они зарабатывают на сборке беспилотников.

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