«Единую Россию» на выборах в Госдуму возглавят Лавров, Собянин, Львова-Белова и двое участников войны
«Единая Россия» определила лидеров списка, с которыми она пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2026 года, объявил на съезде партии в Москве ее председатель Дмитрий Медведев.
В первую «пятерку» федерального списка вошли:
- министр иностранных дел России Сергей Лавров
- мэр Москвы Сергей Собянин
- детский омбудсмен Мария Львова-Белова
- «военкор» Евгений Поддубный
- начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин
На съезде партии также представили агитационный плакат с изображением Путина. Это первый раз с 2007 года, когда ЕР объявляет себя партией президента. Слоган на плакате гласит: «Быть за Путина — базовый минимум».
Сам Путин принял участие в съезде и выступил с короткой речью, в которой заявил, что Россию не могут победить на поле боя и назвал участников войны «подлинной элитой».
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Источники «Медузы» рассказывали, что силовики хотят убедить Путина перенести выборы из-за того, что власти теряют контроль над ситуацией в стране. Путин на съезде заявил, что выборы «пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом, все меры для их безопасности будут предприняты».