«Единую Россию» на выборах в Госдуму возглавят Лавров, Собянин, Львова-Белова и двое участников войны

«Единая Россия» определила лидеров списка, с которыми она пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2026 года, объявил на съезде партии в Москве ее председатель Дмитрий Медведев.

В первую «пятерку» федерального списка вошли:

министр иностранных дел России Сергей Лавров

мэр Москвы Сергей Собянин

детский омбудсмен Мария Львова-Белова

«военкор» Евгений Поддубный

начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин

На съезде партии также представили агитационный плакат с изображением Путина. Это первый раз с 2007 года, когда ЕР объявляет себя партией президента. Слоган на плакате гласит: «Быть за Путина — базовый минимум».

Сам Путин принял участие в съезде и выступил с короткой речью, в которой заявил, что Россию не могут победить на поле боя и назвал участников войны «подлинной элитой».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Источники «Медузы» рассказывали, что силовики хотят убедить Путина перенести выборы из-за того, что власти теряют контроль над ситуацией в стране. Путин на съезде заявил, что выборы «пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом, все меры для их безопасности будут предприняты».

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