На съезде партии «Единая Россия» в Москве представили агитационный плакат с изображением президента и слоганом: «Быть за Путина — базовый минимум».

На плакате, опубликованном в том числе каналом кремлевского пула, в слове «за» вместо буквы «з» написана латинская z, ставшая символом российского вторжения в Украину. Над главным слоганом есть более мелкая надпись: «Единая Россия — партия президента».

Плакат с Путиным уже используется при проведении агитационной работы в регионах, рассказали агентству ТАСС в «Единой России».

Это первый раз с 2007 года, когда ЕР объявляет себя партией президента. На протяжении последних лет Путин заметно дистанцировался от партии власти, пост председателя которой с 2012 года занимает Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» обычно использует свою связь с президентом в предвыборных кампаниях крайне аккуратно. Наиболее заметно и активно партия власти использовала образ Путина в 2007 году когда он возглавил федеральный список на выборах в Госдуму. Тогда слоган был такой: «План Путина — победа России». В агитации встречались и более прямолинейные лозунги — например, «„Единая Россия“ — партия Путина!» в Красноярске.

Перед выборами 2026 года региональные отделения ЕР, как стало известно «Медузе», получили рекомендации по ведению кампании. В них региональным партийцам советовали сосредоточиться на «смысловых линиях», одной из которых называлось возможное разрешение на позиционирование «Единой России» как «партии Путина». Однако в тексте говорилось, что использовать это в кампании можно будет только «после утверждения».

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