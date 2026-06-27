Власти Ростовской области заявили, что Украина атаковала музейный комплекс «Самбекские высоты». Ранены 12 человек

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что украинский беспилотник врезался в здание военно-исторического музея . По словам главы региона, ранены по меньшей мере 12 человек, из них 10 госпитализированы.

Слюсарь заявил, что беспилотник попал в основной комплекс зданий, где находится информационно-выставочный центр. После удара дрон не взорвался, пожара не произошло. Губернатор добавил, что экспозиция музея не пострадала.

Никаких фото или видео, подтверждающих эту информацию, глава региона не предоставил.

Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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