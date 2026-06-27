Россия ударила по Сумам. Ранены 13 человек, в том числе два младенца

Обновление. По уточненным данным украинских спасателей, ранения получили 13 человек, в том числе двое детей.

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате удара Вооруженных сил России по Сумам, сообщил глава города Артем Кобзар. По его словам, среди пострадавших — двое младенцев.

Всех раненых обследуют медицинские работники. Состояние детей оценивается как стабильное, у них царапины. У всех пострадавших легкие травмы, заявил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Местные власти привели разные данные о случившемся. Кобзар сообщил, что возле многоквартирного жилого дома упал российский снаряд. Григоров, в свою очередь, заявил, что Россия атаковала Сумы реактивным беспилотником. В результате случившегося в доме выбило около 50 окон.

Что происходит на фронте

Российская армия приблизилась к главному оплоту украинской обороны в Донбассе. Сдержат ли этот натиск ВСУ? Карта боев на 25 июня

Что происходит на фронте

Российская армия приблизилась к главному оплоту украинской обороны в Донбассе. Сдержат ли этот натиск ВСУ? Карта боев на 25 июня