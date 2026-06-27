Омбудсмен Лантратова заявила, что власти «закрыли вопрос» о возвращении жителей Курской области из Украины. Губернатор Хинштейн сообщил, что 300 человек пропали без вести

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова заявила 27 июня, что Россия вернула всех жителей Курской области, вывезенных в Украину.

«Мы закрыли вопрос по Курской области», — заявила она после того, как в Россию в рамках обмена вернули пятерых жителей этого региона.

Россия и Украина 27 июня обменялись мирными жителями. В Россию вернулись семь человек, в Украину — тоже семь человек.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Россия смогла вернуть 171 жителя приграничных районов региона, при этом судьба 320 человек остается неизвестной.

Вооруженные силы Украины в течение нескольких месяцев в 2024-2025 годах удерживали приграничные территории Курской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что регион освобожден, в конце апреля 2025-го. После этого власти России неоднократно сообщали, что вернули из Украины жителей Курской области, «незаконно удерживавшиеся киевским режимом».

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