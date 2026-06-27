«Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку». Вучич выступил перед своими сторонниками

Президент Сербии заявил, что через несколько недель уйдет в отставку.

«Мне говорили, что я никогда не уйду с поста президента, [но] это мои последние дни и недели в качестве президента республики. Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку», — сказал Вучич, выступая 27 июня на митинге перед своими сторонниками.

Вучич добавил, что собирается участвовать в парламентских выборах в Сербии. В апреле он говорил, что готов провести досрочные выборы в парламент. Ожидается, что голосование пройдет уже осенью.

В прошлые месяцы президент Сербии несколько раз говорил, что может покинуть занимаемый пост. Его полномочия истекают в 2027-м. По Конституции, один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков. Вучич говорил, что не станет менять Конституцию: «Я не диктатор».

Александр Вучич считается сторонником России. В мае 2025 года он впервые с начала большой войны России и Украины приехал в Москву и участвовал в параде 9 мая.

В Сербии с ноября 2024 года проходят массовые студенческие протесты, демонстранты требуют провести досрочные выборы президента страны.

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