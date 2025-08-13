«Я не диктатор. Конституцию менять не буду». Президент Сербии заявил, что не будет баллотироваться на новый срок
Президент Сербии Александр Вучич заявил 13 августа, что не собирается менять конституцию страны, чтобы снова баллотироваться на президентский срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белграде по итогам встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокер.
«Я политический ветеран, я больше не могу баллотироваться в президенты, и мне не приходит в голову мысль менять конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не диктатор, каким вы меня представляете в австрийских СМИ, я завершу свою президентскую карьеру через полтора года», — сказал Вучич, отвечая на вопрос австрийского журналиста (цитата по Kurir).
Президент Сербии добавил, что в будущем продолжит участвовать в политической жизни, но сейчас не станет говорить, какую позицию займет.
Жители России в 2020 году на голосовании поддержали поправки к Конституции РФ, которые среди прочего предусматривали «обнуление» прошлых президентских сроков Владимира Путина. Так он получил возможность оставаться на своем посту до 2036 года.
Александра Вучича считают сторонником России. В мае 2025-го он впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны посетил Москву, где участвовал в параде 9 мая. Спустя месяц, в июне, Вучич впервые посетил Украину.
В Сербии с ноября 2024 года проходят массовые студенческие протесты. Участники демонстраций блокируют университеты по всей стране и требуют провести досрочные выборы президента Сербии.