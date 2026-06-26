В России всплеск интереса к антидроновым устройствам. По словам экспертов, в городе они бесполезны и даже могут навредить

Число поисковых запросов россиян в «Яндексе» об антидроновых устройствах в конце июня достигло максимума за последние три года, обратило внимание издание «Важные истории».

Последний подобный всплеск интереса наблюдался в конце мая — начале июня 2023 года на фоне атак беспилотников на Москву и Подмосковье. С тех пор интенсивность ударов возросла, массированным атакам подвергаются и другие российские регионы.

Журналисты издания обзвонили несколько компаний из топа выдачи «Яндекса» по соответствующему запросу. Они представились жителем Подмосковья, который думает о покупке для защиты дома.

В компании Detector Systems сообщили, что гражданские покупают у них антидроновые ружья уже несколько лет. По словам представителя компании, проблем с использованием не на фронте возникнуть не должно, «если, конечно, не глушить [с помощью ружья] связь людям».

В «Русском калибре» заявили, что «никаких разрешений и сертификатов на такие приборы не требуется», а «ружья не требуют каких-то особых навыков или сдачи экзаменов». И только в компании «Уралсистемс» журналистам ответили, что антидроновые ружья бесполезны против беспилотников, который долетают до регионов России. Там предложили рассмотреть вариант защиты дома сеткой.

Военный аналитик Кирилл Михайлов в разговоре с «Важными историями» отметил, что антидроновые ружья малополезны против современных FPV-беспилотников, а для гражданских «предпочтительнее при приближении дрона бежать в укрытие».

Военный эксперт Давид Гендельман подчеркнул, что такие устройства требуют специальной технической подготовки. «Просто так глушить РЭБом все вокруг либо вообще не произведет никакого эффекта, либо действительно заглушит что-нибудь нужное, а реальному дрону это никак не повредит. И чем мощнее установка, тем больше вреда она может принести», — сказал он.