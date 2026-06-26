В результате землетрясения в Венесуэле, по последним данным, погибли более 230 человек, не менее 4300 человек ранены

По меньшей мере 235 человек погибли и не менее 4300 получили ранения в результате двух разрушительных подземных толчков, произошедших в Венесуэле 24 июня, сообщил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Ожидается, что погибших будет больше, поскольку тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 стали самыми сильными за более чем 100 лет и ощущались по всему региону. В Каракасе и других городах страны рухнули здания. Самые серьезные разрушения — в прибрежном городе Ла-Гуаира.

Как выглядело землетрясение в Венесуэле

В Венесуэле за одну минуту произошли два сильных землетрясения. Разрушены жилые дома. Более 200 человек погибли, ранены четыре тысячи Как это выглядит

Как выглядело землетрясение в Венесуэле

В Венесуэле за одну минуту произошли два сильных землетрясения. Разрушены жилые дома. Более 200 человек погибли, ранены четыре тысячи Как это выглядит