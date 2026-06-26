Трамп обвинил Иран в «глупом» нарушении режима прекращения огня

Иран выпустил по меньшей мере четыре беспилотника по судам, которые проходили через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого грузового судна», оно получило повреждения, но продолжило путь.

«Мы сбили еще три беспилотника. Очевидно, это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил президент США.

О последствиях этого нарушения Трамп ничего не сообщил.

Американские СМИ ранее сообщили, что Иран 25 июня нанес удар с помощью беспилотника по судну, шедшему через Ормузский пролив. Организация United Kingdom Maritime Trade Operations, которая отслеживает морское движение в регионе, передавала, что неизвестный снаряд поразил правый борт судна, из-за чего повреждения получил мостик. Иран ответственность за произошедшее не брал.

Это была первая известная атака на судно в Ормузском проливе, которая произошла после того, как США и Иран 18 июня подписали соглашение, которое подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны.

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