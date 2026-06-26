Глава Чечни Рамзан Кадыров пожал руку роботу, который выполнял роль ассистента на выставке медицинского оборудования в Грозном. Запись знакомства Кадырова и робота распространила пресс-служба главы и правительства Чечни 26 июня.

С Кадыровым пообщался человекоподобный робот в медицинском халате и белой шапочке. Рост робота — около полутора метров. Что это за разработка, неизвестно.

Обращаясь к главе Чечни, робот сказал: «Желаю вам хорошего дня. Ахмат — сила! Шеф — чемпион! Аллаху акбар!» Затем они пожали друг другу руки.

Мероприятие в Грозном приурочили ко Дню медицинского работника, который в России отмечали 21 июня.

Читайте также

В России представили первого человекоподобного робота. Он вышел на сцену и упал

Читайте также

В России представили первого человекоподобного робота. Он вышел на сцену и упал