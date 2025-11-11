В России представили первого человекоподобного робота. Он вышел на сцену и упал
В Москве представили первого в России человекоподобного робота с искусственным интеллектом, сообщает 11 ноября ТАСС, ссылаясь на Новую технологическую коалицию.
Робот по имени Айдол, как сообщило агентство «Москва», упал во время презентации. Судя по видео случившегося, робот медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек под композицию «Gonna Fly Now» из фильма «Рокки». Айдол попытался махнуть рукой, но накренился и упал. Презентацию сразу же прервали, робота унесли.
Как отметил журналист Дмитрий Филонов, ранее лидер Национальной технологической коалиции Алексей Южаков предупреждал, что разработчики мало инвестировали в умение робота ходить. Основатель компании «Айдол» Владимир Витухин отметил, что проблема возникла из-за стереокамер — они чувствительны к освещенности, а в зале было темно, добавил Филонов.
Во время второго выхода на сцену робот Айдол не без посторонней помощи смог удержаться на ногах, уточнило агентство «Москва». Директор компании-разработчика Владимир Витухин отметил, что с роботом будет все хорошо. «Это как раз то обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка в опыт. Надеюсь, эта ошибка превратится в опыт», — сказал глава компании.
Разработчики рассказали, что робот «закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми». Все системы работают офлайн, автономная работа рассчитана до шести часов. Какую именно ИИ-систему используют разработчики, не уточняется.
По словам разработчиков, живая мимика и выражение эмоций — «ключевые отличия Айдола от других мировых решений». «Лицо» робота может выражать не менее 12 базовых эмоций, а также «сотни» микровыражений.
Разработчики считают, что такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе — в банке, аэропорту или любом публичном пространстве, пишет РИА Новости.