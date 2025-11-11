В России представили первого человекоподобного робота. Он вышел на сцену и упал

Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В Москве представили первого в России человекоподобного робота с искусственным интеллектом, сообщает 11 ноября ТАСС, ссылаясь на .

Робот по имени Айдол, как сообщило агентство «Москва», упал во время презентации. Судя по видео случившегося, робот медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек под композицию «Gonna Fly Now» из фильма «Рокки». Айдол попытался махнуть рукой, но накренился и упал. Презентацию сразу же прервали, робота унесли.

Как отметил журналист Дмитрий Филонов, ранее лидер Национальной технологической коалиции Алексей Южаков предупреждал, что разработчики мало инвестировали в умение робота ходить. Основатель компании «Айдол» Владимир Витухин отметил, что проблема возникла из-за стереокамер — они чувствительны к освещенности, а в зале было темно, добавил Филонов.

Во время второго выхода на сцену робот Айдол не без посторонней помощи смог удержаться на ногах, уточнило агентство «Москва». Директор компании-разработчика Владимир Витухин отметил, что с роботом будет все хорошо. «Это как раз то обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка в опыт. Надеюсь, эта ошибка превратится в опыт», — сказал глава компании.

Разработчики рассказали, что робот «закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми». Все системы работают офлайн, автономная работа рассчитана до шести часов. Какую именно ИИ-систему используют разработчики, не уточняется.

По словам разработчиков, живая мимика и выражение эмоций — «ключевые отличия Айдола от других мировых решений». «Лицо» робота может выражать не менее 12 базовых эмоций, а также «сотни» микровыражений.

Разработчики считают, что такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе — в банке, аэропорту или любом публичном пространстве, пишет РИА Новости.

