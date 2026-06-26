ФОМ: доверие россиян к Путину упало до минимума за всю войну

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до 69%. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» ( ), проведенного с 19 по 21 июня — то есть вскоре после самой масштабной украинской атаки на Москву.

По сравнению с опросом неделей ранее, рейтинг доверия Путина упал на 5 процентных пунктов — тогда он составлял 74%.

Нынешний рейтинг — 69% — самый низкий показатель доверия президенту за всю войну. Как напоминает The Bell, даже во время мобилизации в сентябре 2022 года, после отступления из Херсона в ноябре 2022-го и во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023-го этот показатель в опросах ФОМ не падал ниже 74-76%.

При этом в середине мая и в конце марта 2026 года рейтинг доверия Путину уже падал до 71%.

Согласно последнему опросу, за неделю вырос также процент тех, кто не доверяет президенту — с 15 до 18%. Доля тех, кто положительно оценивает работу Путина на посту президента, составила 71% против 75% неделей ранее.

Доля респондентов, которые положительно оценивают работу правительства, за неделю сократилась на 4 процентных пункта — до 44%. Это минимальное значение как минимум за последний год.

Из опроса ФОМ также следует, что за неделю резко выросло число тех, кто заметил повышение цен на бензин — с 38% до 48%.

В свою очередь зафиксировал рост рейтингов Путина. Так, доля тех, кто одобряет его деятельность на посту президента, выросла с 67,7% до 70,4%. Уровень доверия к Путину вырос с 73,3% до 76,7%. Опрос проводился с 15 по 21 июня.

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