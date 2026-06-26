Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступает за то, чтобы снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

«Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но с нами не согласились», — заявил он на Петербургском юридическом форуме 26 июня.

По словам главы СК, современные подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в 12-13 лет совершают преступления, но уходят безнаказанно от уголовной ответственности.

Бастрыкин также рассказал, что в России в 2025 году учащиеся шесть раз нападали на школы, с начала 2026-го зафиксировано уже восемь таких случаев.

За последний год в России неоднократно звучали предложения снизить возраст уголовной ответственности. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в декабре 2025-го предлагал привлекать к уголовной ответственности с 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства.

Депутат заксобрания Петербурга Алексей Зинчук от КПРФ в январе 2026-го предложил привлекать к ответственности, начиная с 13 лет, за совершение таких преступлений, как убийство, похищение, изнасилование, кража и теракт.

Бастрыкин в 2025 году предлагал снизить возраст привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

Что происходит на юридическом форуме в Петербурге

Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают

Что происходит на юридическом форуме в Петербурге

Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают