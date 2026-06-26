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«Хочу обратно я в Союз» Чем отметился Бастрыкин на юридическом форуме в Петербурге? Предложил всех сажать с 12 лет и прочел стихи о том, как ему хочется вернуться в СССР подальше от «всех свобод»

Источник: Meduza
Yekaterina Shtukina / TASS / Profimedia

Это краткий пересказ лекции главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на Петербургском юридическом форуме. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты речи могли быть отредактированы или поменяны местами. Стихотворение авторства Бастрыкина, которое он зачитал на форуме, приводится целиком.

Сперва лекция

Онлайн-игры — крайне коварный метод вербовки подростков для диверсий и терактов. Задача вербовщика — представить поджог военкомата как участие в крутой игре в реальности.

Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но с нами не согласились. С одной стороны, дети глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее, чем мы, и уже в 12-13 лет совершают преступления, но уходят безнаказанными.

Нужно снизить возраст уголовной ответственности для закладчиков наркотиков — они главное зло. Ввести уголовную ответственность для родителей за преступления детей — пускай отвечают по полной. Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал — гуманизм беспредельный. Меня нужно клонировать.

Раньше были октябрята, пионеры, комсомол. Помните? А теперь что? «Движение первых». И куда они первые идут? Надо восстановить и октябрят, и пионеров, и комсомол — под другими названиями. Росмолодежь ничего не делает, только гранты получает. Если в зале есть коллеги из Росмолодежи, не обижайтесь, товарищи: никакого толка от вашей работы нет.

Участников специальной военной операции нужно устраивать в школы заместителями директоров по воспитательной работе, а «Разговоры о важном» заменить уроками мужества — и звать туда военных.

А теперь стихи

  • Хочу обратно я в Союз,
  • В котором я родился,
  • Сбросив обман и тяжкий груз,
  • От грез освободился.

  • От всех свобод и ипотек,
  • От роста цен, инфляций,
  • От словоблудия долгих рек,
  • Обманов инсталляций.

  • От Центробанка с ключевой,
  • Растущей вечно ставкой,
  • Как будто подлый мордобой
  • С рычащей вечно сявкой.

  • Хочу вернуться в прежний мир,
  • Где братство всех народов,
  • И не богатство там кумир
  • И не масштаб доходов.

  • Но есть уверенность всегда,
  • Что будущее наше
  • Всегда зависит от труда,
  • И завтра будет краше.

  • И только общий честный труд,
  • И равенство, и братство
  • Народу счастье принесут,
  • И наше государство

  • Вернет нам силу добра,
  • Вновь веру в справедливость,
  • И снова ветры Октября
  • Вернут непримиримость

  • К тому, кто любит угнетать,
  • Обманывать и грабить,
  • Не у станка в цеху стоять,
  • А работяг дурачить.

  • И вновь проснувшийся народ
  • Вернется к высшей власти,
  • И вновь украсит небосвод
  • Не в знак наживы страсти,

  • А звезды герба той страны,
  • Что нас соединила.
  • Мы все в ней были рождены,
  • И в этом наша сила.
Больше о юридическом форуме в Петербурге

Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают

Больше о юридическом форуме в Петербурге

Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают