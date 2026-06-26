Yekaterina Shtukina / TASS / Profimedia

Это краткий пересказ лекции главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на Петербургском юридическом форуме. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты речи могли быть отредактированы или поменяны местами. Стихотворение авторства Бастрыкина, которое он зачитал на форуме, приводится целиком.

Сперва лекция

Онлайн-игры — крайне коварный метод вербовки подростков для диверсий и терактов. Задача вербовщика — представить поджог военкомата как участие в крутой игре в реальности.

Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но с нами не согласились. С одной стороны, дети глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее, чем мы, и уже в 12-13 лет совершают преступления, но уходят безнаказанными.

Нужно снизить возраст уголовной ответственности для закладчиков наркотиков — они главное зло. Ввести уголовную ответственность для родителей за преступления детей — пускай отвечают по полной. Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал — гуманизм беспредельный. Меня нужно клонировать.

Раньше были октябрята, пионеры, комсомол. Помните? А теперь что? . И куда они первые идут? Надо восстановить и октябрят, и пионеров, и комсомол — под другими названиями. ничего не делает, только гранты получает. Если в зале есть коллеги из Росмолодежи, не обижайтесь, товарищи: никакого толка от вашей работы нет.

Участников специальной военной нужно устраивать в школы заместителями директоров по воспитательной работе, а «Разговоры о важном» заменить уроками мужества — и звать туда военных.

А теперь стихи

Хочу обратно я в Союз,

В котором я родился,

Сбросив обман и тяжкий груз,

От грез освободился.





От всех свобод и ипотек,

От роста цен, инфляций,

От словоблудия долгих рек,

Обманов инсталляций.





От Центробанка с ключевой,

Растущей вечно ставкой,

Как будто подлый мордобой

С рычащей вечно сявкой.





Хочу вернуться в прежний мир,

Где братство всех народов,

И не богатство там кумир

И не масштаб доходов.





Но есть уверенность всегда,

Что будущее наше

Всегда зависит от труда,

И завтра будет краше.





И только общий честный труд,

И равенство, и братство

Народу счастье принесут,

И наше государство





Вернет нам силу добра,

Вновь веру в справедливость,

И снова ветры Октября

Вернут непримиримость





К тому, кто любит угнетать,

Обманывать и грабить,

Не у станка в цеху стоять,

А работяг дурачить.





И вновь проснувшийся народ

Вернется к высшей власти,

И вновь украсит небосвод

Не в знак наживы страсти,





А звезды герба той страны,

Что нас соединила.

Мы все в ней были рождены,

И в этом наша сила.

Больше о юридическом форуме в Петербурге

Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают

Больше о юридическом форуме в Петербурге

Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают