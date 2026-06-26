«Хочу обратно я в Союз» Чем отметился Бастрыкин на юридическом форуме в Петербурге? Предложил всех сажать с 12 лет и прочел стихи о том, как ему хочется вернуться в СССР подальше от «всех свобод»
Это краткий пересказ лекции главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на Петербургском юридическом форуме. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты речи могли быть отредактированы или поменяны местами. Стихотворение авторства Бастрыкина, которое он зачитал на форуме, приводится целиком.
Сперва лекция
Онлайн-игры — крайне коварный метод вербовки подростков для диверсий и терактов. Задача вербовщика — представить поджог военкомата как участие в крутой игре в реальности.
Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но с нами не согласились. С одной стороны, дети глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее, чем мы, и уже в 12-13 лет совершают преступления, но уходят безнаказанными.
Нужно снизить возраст уголовной ответственности для закладчиков наркотиков — они главное зло. Ввести уголовную ответственность для родителей за преступления детей — пускай отвечают по полной. Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал — гуманизм беспредельный. Меня нужно клонировать.
Раньше были октябрята, пионеры, комсомол. Помните? А теперь что? «Движение первых». И куда они первые идут? Надо восстановить и октябрят, и пионеров, и комсомол — под другими названиями. Росмолодежь ничего не делает, только гранты получает. Если в зале есть коллеги из Росмолодежи, не обижайтесь, товарищи: никакого толка от вашей работы нет.
Участников специальной военной операции нужно устраивать в школы заместителями директоров по воспитательной работе, а «Разговоры о важном» заменить уроками мужества — и звать туда военных.
А теперь стихи
- Хочу обратно я в Союз,
- В котором я родился,
- Сбросив обман и тяжкий груз,
- От грез освободился.
- От всех свобод и ипотек,
- От роста цен, инфляций,
- От словоблудия долгих рек,
- Обманов инсталляций.
- От Центробанка с ключевой,
- Растущей вечно ставкой,
- Как будто подлый мордобой
- С рычащей вечно сявкой.
- Хочу вернуться в прежний мир,
- Где братство всех народов,
- И не богатство там кумир
- И не масштаб доходов.
- Но есть уверенность всегда,
- Что будущее наше
- Всегда зависит от труда,
- И завтра будет краше.
- И только общий честный труд,
- И равенство, и братство
- Народу счастье принесут,
- И наше государство
- Вернет нам силу добра,
- Вновь веру в справедливость,
- И снова ветры Октября
- Вернут непримиримость
- К тому, кто любит угнетать,
- Обманывать и грабить,
- Не у станка в цеху стоять,
- А работяг дурачить.
- И вновь проснувшийся народ
- Вернется к высшей власти,
- И вновь украсит небосвод
- Не в знак наживы страсти,
- А звезды герба той страны,
- Что нас соединила.
- Мы все в ней были рождены,
- И в этом наша сила.