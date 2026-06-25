Дмитрий Медведев на заседании ПМЮФ. 24 июня 2026 года Петр Ковалев / ТАСС / Profimedia

В Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня проходит Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Уже в 14-й раз. Форум был основан в 2011 году по инициативе Минюста при поддержке Дмитрия Медведева (он юрист по образованию и тогда был президентом России). Сначала форум был вполне представительным собранием. Теперь там происходит вот что.

Замминистра юстиции Вадим Баланин — о (неожиданной) угрозе нацбезопасности

Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны.

Министр юстиции Константин Чуйченко — о (слишком) либеральном подходе к правам

Мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста состоит из триады, а именно: защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и третье — укрепление государственности. При этом у нас были подходы — собственно говоря, эти подходы возникли в том числе с начала 1990-х, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан — это приоритет. Но, мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого невозможно.

Бизнесмен Константин Малофеев — об этом же

Мы должны переосмыслить и вторую главу [Конституции] в этой связи… Да, там есть права и свобода человека и гражданина, но это же насквозь либеральная идеология. В 13 статье «Основы государственного конституционного строя» говорится о том, что у нас нет государственной идеологии, она у нас есть, потому что вторая глава превалирует над всеми другими главами… А где обязанности? Две статьи про налоги и воинский долг.

Он же — о бандеровцах декабристах

Разослали этих декабристов по Сибири, как потом бандеровцев по Украине. Возможно, если бы их было меньше, меньше экзальтированных барышень и гимназистов из Сибири потом бы питались бы этими декабристскими идеями.

Помощник президента Владимир Мединский — о блогерах у власти

Самое беспомощное и ни на что не способное правительство в нашей истории — это Временное правительство, которое вообще ничего не могло, только поговорить. Блогеры пришли к власти, называется […]. Большевики, вы посмотрите их первые решения, — это тоже блогеры у власти.

Ректор РГГУ Андрей Логинов — о лучшей теме для любой дискуссии

Владимир Владимирович, мы с ним обсуждали, он говорит: «Вот коллективизм надо менять на соборность». В принципе, пожалуйста, тема для дискуссии.

Священник Василий Лосев — об абортах

Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм.

Муфтий Равиль Панчеев — о потенциальном источнике права для России

Исламская правовая традиция, основанная на Коране и Сунне, предлагает богатый инструментарий для осмысления ценностей, единства народов и приоритета духовного над материальным […]. Эти принципы органично созвучны традиционным ценностям народов России и могут служить важным ориентиром для развития правоприменительной практики в нашей стране.

Министр просвещения Сергей Кравцов — о новом (объективном!) учебнике истории Донбасса

Здесь представлена вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках.

Замминистра юстиции Олег Свириденко — об инструкциях по сепаратизму

Я уверен, что в этом зале находятся многие, кто видел программу «Бесогон», видел эти инструкции по экстремизму, по сепаратизму. Это все легко добываемо, потому что вся фактура этого интернета, ни у одного государства нет суверенитета в этой части, ни у одного, кроме англосаксов и американцев.

Он же — о (неочевидной) опасности искусственного интеллекта

На нас идет волна искусственного интеллекта. Представьте, что ИИ заменит то, что делали «иноагенты». Все инструкции по сепаратизму, это все легко добываемо в интернете, которым заведуют англосаксы. Это может быть очень большой удар по суверенитету.

Дмитрий Медведев — о Западе (ну конечно же!)

Важным шагом для защиты интересов мирового большинства является то, чтобы потребовать от стран Запада — такая возможность есть — репарации за колоссальный ущерб от колониальных и неоколониальных практик, со времен Великих географических открытий.

Что происходит на другом некогда уважаемом форуме

«Газпром» показывает «Европолено». RT подает десерт «Орешник» со сгущенкой. Петербург называет себя «столицей беспилотных технологий» (да-да, и это после налета дронов ВСУ) Что еще странного происходило на ПМЭФ

Что происходит на другом некогда уважаемом форуме

«Газпром» показывает «Европолено». RT подает десерт «Орешник» со сгущенкой. Петербург называет себя «столицей беспилотных технологий» (да-да, и это после налета дронов ВСУ) Что еще странного происходило на ПМЭФ