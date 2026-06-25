Президент России Дмитрий Медведев когда-то основал Петербургский юридический форум. Теперь с форумом происходит примерно то же самое, что и с самим Медведевым Соборность, «Бесогон», англосаксы — это все там всерьез обсуждают
В Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня проходит Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Уже в 14-й раз. Форум был основан в 2011 году по инициативе Минюста при поддержке Дмитрия Медведева (он юрист по образованию и тогда был президентом России). Сначала форум был вполне представительным собранием. Теперь там происходит вот что.
Замминистра юстиции Вадим Баланин — о (неожиданной) угрозе нацбезопасности
Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны.
Министр юстиции Константин Чуйченко — о (слишком) либеральном подходе к правам
Мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста состоит из триады, а именно: защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и третье — укрепление государственности. При этом у нас были подходы — собственно говоря, эти подходы возникли в том числе с начала 1990-х, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан — это приоритет. Но, мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого невозможно.
Бизнесмен Константин Малофеев — об этом же
Мы должны переосмыслить и вторую главу [Конституции] в этой связи… Да, там есть права и свобода человека и гражданина, но это же насквозь либеральная идеология. В 13 статье «Основы государственного конституционного строя» говорится о том, что у нас нет государственной идеологии, она у нас есть, потому что вторая глава превалирует над всеми другими главами… А где обязанности? Две статьи про налоги и воинский долг.
Он же — о
бандеровцах декабристах
Разослали этих декабристов по Сибири, как потом бандеровцев по Украине. Возможно, если бы их было меньше, меньше экзальтированных барышень и гимназистов из Сибири потом бы питались бы этими декабристскими идеями.
Помощник президента Владимир Мединский — о блогерах у власти
Самое беспомощное и ни на что не способное правительство в нашей истории — это Временное правительство, которое вообще ничего не могло, только поговорить. Блогеры пришли к власти, называется […]. Большевики, вы посмотрите их первые решения, — это тоже блогеры у власти.
Ректор РГГУ Андрей Логинов — о лучшей теме для любой дискуссии
Владимир Владимирович, мы с ним обсуждали, он говорит: «Вот коллективизм надо менять на соборность». В принципе, пожалуйста, тема для дискуссии.
Священник Василий Лосев — об абортах
Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм.
Муфтий Равиль Панчеев — о потенциальном источнике права для России
Исламская правовая традиция, основанная на Коране и Сунне, предлагает богатый инструментарий для осмысления ценностей, единства народов и приоритета духовного над материальным […]. Эти принципы органично созвучны традиционным ценностям народов России и могут служить важным ориентиром для развития правоприменительной практики в нашей стране.
Министр просвещения Сергей Кравцов — о новом (объективном!) учебнике истории Донбасса
Здесь представлена вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках.
Замминистра юстиции Олег Свириденко — об инструкциях по сепаратизму
Я уверен, что в этом зале находятся многие, кто видел программу «Бесогон», видел эти инструкции по экстремизму, по сепаратизму. Это все легко добываемо, потому что вся фактура этого интернета, ни у одного государства нет суверенитета в этой части, ни у одного, кроме англосаксов и американцев.
Он же — о (неочевидной) опасности искусственного интеллекта
На нас идет волна искусственного интеллекта. Представьте, что ИИ заменит то, что делали «иноагенты». Все инструкции по сепаратизму, это все легко добываемо в интернете, которым заведуют англосаксы. Это может быть очень большой удар по суверенитету.
Дмитрий Медведев — о Западе (ну конечно же!)
Важным шагом для защиты интересов мирового большинства является то, чтобы потребовать от стран Запада — такая возможность есть — репарации за колоссальный ущерб от колониальных и неоколониальных практик, со времен Великих географических открытий.