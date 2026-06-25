В результате землетрясения в Венесуэле погибли 164 человека. Судьба тысяч людей неизвестна

В результате землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 164 человека. Такие данные привела временный президент страны Делси Родригес.

Ранения, по последним подтвержденным данным, получил 971 человек.

Судьба тысяч людей остается неизвестной. На специальном сайте, который агрегирует сообщения о пропавших без вести, сейчас более 10 тысяч фамилий.

Специалисты Геолологической службы США (USGS), проводившие компьютерную симуляцию землетрясения, оценили в 48% вероятность того, что итоговое число погибших будет больше 10 тысяч. Еще 39% вероятности, что жертв будет от одной до 10 тысяч.

Два сильных землетрясения (магнитудой 7,2 и 7,5) произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня с интервалом менее, чем в минуту. Их эпицентр находился примерно в 100 километрах к западу от Каракаса.

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