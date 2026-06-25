В палате депутатов парламента Румынии законопроект об объединении с Молдовой прошел процедуру «молчаливого принятия».

Этот законопроект был внесен в парламент Румынии 14 апреля депутатами от партии S.O.S. România. Правительство дало по нему отрицательное заключение (как и два профильных комитета). Однако по истечении 45-дневного срока, предусмотренного Конституцией Румынии, законопроект был автоматически принят палатой депутатов — поскольку на пленарном заседании его так и не рассмотрели.

На следующем этапе документ будет передан в Сенат, который должен принять окончательное решение.

Законопроект подразумевает, что парламент Румынии подтверждает свою поддержку положениям Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки в 1975 году. Он допускает возможность изменения границ мирным путем и уполномочивает правительство Румынии начать переговоры с властями в Кишиневе по вопросу объединения с Молдовой.

Президент Молдовы Майя Санду в апреле говорила в интервью французской газете Le Monde, что объединение с Румынией позволило бы Молдове ускорить процесс вступления в Евросоюз.

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