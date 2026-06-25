Почти 300 дронов Украины атаковали регионы России. В Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе

На территории нефтебазы в станице Полтавской Краснодарского края произошел пожар, сообщил региональный оперативный штаб 25 июня. По его данным, возгорание возникло из-за падения обломков беспилотников Украины.

По предварительной информации, раненых нет. Из-за случившегося перекрыли движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

По данным украинского телеграм-канала Exilenova+, загорелись три резервуара, «один из них был полный».

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО сбили 269 украинских дронов над 12 регионами России, аннексированным Крымом и Черным морем.

На фоне ударов Украины по нефтяным объектам в России начался топливный кризис, в 20 регионах страны ввели ограничения на продажу бензина.

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