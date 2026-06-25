Минюст РФ собирается лишить «иноагентов» права совершать безвозмездные сделки с недвижимостью и авторскими правами

Россиянам, которых Минюст объявил «иностранными агентами», грозит дальнейшее поражение в правах, пишет The Bell.

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что «иноагентов» собираются лишить возможности совершать безвозмездные сделки с недвижимостью и авторскими правами, которые в ряде случаев не требуют нотариального заверения.

По словам Свириденко, посредством таких сделок «иноагенты» обходят требование о переводе средств на специальные счета. «На сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения или заключением брачного договора они передают права фиктивно и уходят от формата применения специального счета», — заявил замминистра юстиции во время Петербургского юридического форума.

Минюст, сообщил он, хочет, чтобы сделки «иноагентов» проходили через нотариуса.

В конце 2024 года Госдума приняла закон о зачислении доходов «иностранных агентов» на специальные рублевые счета. На них должны поступать доходы от творческой деятельности, прибыль от продажи или аренды недвижимости и транспорта, доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях.

Воспользоваться средствами с этих счетов можно будет только после снятия статуса «иноагента».

Открыть спецсчет «иноагент» должен самостоятельно. Если он этого не сделал, открывать спецсчет должен тот, кто выплачивает «иноагенту» вознаграждение.

Подробнее о спецсчетах

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