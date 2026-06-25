Израильская компания El Al Airlines приостановила полеты из Тель-Авива в Москву

Крупнейшая израильская авиакомпания и национальный перевозчик El Al Airlines приостановила полеты в Москву, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Предварительно компания отменила три рейса из Тель-Авива в Москву на 25, 28 и 29 июня. По данным АТОР, продажа билетов может возобновиться не раньше июля.

Представитель El Al Airlines сказал Reuters, что решение перевозчика связано «с развитием ситуации между Россией и Украиной, а также недавними авиационными инцидентами в регионе».

Компания пересмотрит ситуацию на следующей неделе и, возможно, примет решение о возобновлении полетов. Пассажирам отмененных рейсов предложат альтернативные варианты.

В АТОР заявили, что прямое авиасообщение между Израилем и Россией сохраняется силами российских перевозчиков.

В последние месяцы Украина наносит удары ракетами и беспилотниками по российскому глубокому тылу, в сотнях километрах от линии фронта.

Читайте также

ВСУ научились не только прорывать ПВО вокруг Москвы, но и бить по тылу ВС РФ — в сотне километров от фронта Мы изучили тысячи геолокаций ударов по бензовозам на трассе в Крым и другим целям. Вот что показал этот анализ

Читайте также

ВСУ научились не только прорывать ПВО вокруг Москвы, но и бить по тылу ВС РФ — в сотне километров от фронта Мы изучили тысячи геолокаций ударов по бензовозам на трассе в Крым и другим целям. Вот что показал этот анализ