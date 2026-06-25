ФСБ взломала телефон политика Андрея Пивоварова с помощью шпионского софта израильской компании Cellebrite

Политик, бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что ФСБ взломала его телефон, использовав оборудование израильской компании Cellebrite. Об этом Пивоваров рассказал в своем телеграм-канале 25 июня. Другие подробности привела компания Citizen Lab, которая нашла шпионское оборудование в айфоне Пивоварова.

Специалисты Citizen Lab установили, что российские власти использовали оборудование Cellebrite, чтобы взломать iPhone 12 Пивоварова примерно 17 июня 2021 года, когда политик находился под арестом.

Его задержали за несколько недель до этого по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации» — то есть «Открытой России», которую Пивоваров распустил в мае 2021-го.

Анализ показал, что при взломе использовали продукт Universal Forensic Extraction Device (UFED), который позволяет извлечь все данные с устройства.

Пивоваров рассказал, что из его телефона «фактически выкачали всю информацию», в том числе переписки с людьми, которые занимаются политикой. По его словам, на основе переписок, добытых в его телефоне, следователи «придумали обоснование, что я якобы продолжал „преступную деятельность“ как руководитель „Открытой России“».

Как отмечает Citizen Lab, российские власти использовали софт Cellebrite, чтобы взломать телефон Пивоварова, уже после того, как компания объявила 18 марта 2021 года, что уйдет из России и Беларуси.

Cellebrite — самый известный в мире поставщик оборудования для взлома телефонов на базе Android и iOS. Власти России, в частности, применяли его, чтобы попытаться взломать телефон соратницы Алексея Навального Любови Соболь и автора паблика «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Власти США применяли Cellebrite, чтобы взломать телефон Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего в Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в 2024 году.

Андрей Пивоваров находился в заключении с мая 2021 года. В 2024-м его передали Германии в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. После освобождения Пивоварова объявили «иностранным агентом».

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