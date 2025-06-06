Минюст РФ объявил «иноагентами» политика Андрея Пивоварова и бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него восемь человек.

В список попали:

исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова;

блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев (настоящее имя — Рустам Калганов);

правозащитник, сотрудник Amnesty International Олег Козловский;

президент «Ассамблеи народов Кавказа», бывший вице-премьер самопровозглашенной Ичкерии Руслан Кутаев;

политик, бывший политзаключенный и директор «Открытой России» Андрей Пивоваров;

юрист «Мемориала» Наталия Секретарева;

юрист «Мемориала» Виолетта Фицнер;

юрист «Мемориала» Денис Шедов.

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов» и выступали против «специальной военной операции» России в Украине.