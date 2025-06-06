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Минюст РФ объявил «иноагентами» политика Андрея Пивоварова и бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него восемь человек.

В список попали:

  • исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова;
  • блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев (настоящее имя — Рустам Калганов);
  • правозащитник, сотрудник Amnesty International Олег Козловский;
  • президент «Ассамблеи народов Кавказа», бывший вице-премьер самопровозглашенной Ичкерии Руслан Кутаев;
  • политик, бывший политзаключенный и директор «Открытой России» Андрей Пивоваров;
  • юрист «Мемориала» Наталия Секретарева;
  • юрист «Мемориала» Виолетта Фицнер;
  • юрист «Мемориала» Денис Шедов.

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов» и выступали против «специальной военной операции» России в Украине. 