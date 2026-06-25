Apple повысила цена на макбуки и айпады

Apple повысила цены на макбуки, айпады и другие устройства примерно на 20% из-за роста стоимости чипов памяти и накопителей. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, стоимость MacBook Neo выросла с 599 до 699 долларов, 13-дюймового MacBook Air — с 1099 до 1299 долларов, 14-дюймового Macbook Pro — с 1699 до 1999 долларов, а 16-дюймовая модель MacBook Pro теперь стоит от 2999 долларов.

Цена на 11-дюймовый iPad Pro выросла с 999 до 1199 долларов, на 13-дюймовую модель — с 1299 до 1499 долларов. Базовая модель iPad теперь стоит 449 долларов (ранее 349 долларов), а iPad mini — 599 долларов (ранее 499 долларов). Стоимость настольного компьютера iMac теперь начинается с 1499 долларов (ранее 1299 долларов).

Повышение цен пока не затронуло айфоны, Apple Watch и AirPods, но в компании допустили, что в будущем возможна корректировка цен на другие устройства.

Bloomberg отмечает, что подобного масштабного повышения цен в истории Apple еще не происходило.

О планах Apple повысить цены ранее сообщал глава компании Тим Кук. «Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — говорил он в интервью The Wall Street Journal. Кук особо отметил рост цен на модули памяти DRAM, которые используют компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Из-за повышенного спроса на такие чипы, заявил глава Apple, их цена резко выросла.

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