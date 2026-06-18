Тим Кук предупредил о «неизбежном» повышении цен на продукцию Apple

Глава Apple Тим Кук предупредил о повышении цен на продукцию компании из-за роста стоимости чипов памяти и накопителей.

«Подорожание — неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — сказал Кук в интервью The Wall Street Journal.

Он не стал уточнять, какая продукция Apple может подорожать, когда ожидается рост цен и каким он будет.

Исследовательская компания TechInsights подсчитала, что если рост цен на чипы полностью перенести на покупателей, то следующая модель iPhone Pro в момент поступления в продажу будет дороже предшественников примерно на 270 долларов. По расчетам WSJ, цена на новый iPhone 18 Pro в США будет начинаться от 1299 долларов.

Кук особо отметил рост цен на модули памяти DRAM, которые используют компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Из-за повышенного спроса на такие чипы, заявил глава Apple, их цена резко выросла.

«Нам определенно необходимо, чтобы цены и предложение на память вернулись к разумным уровням для потребительских товаров. Это главное», — подчеркнул Кук.

Apple готова использовать свои финансовые ресурсы для увеличения предложения чипов памяти, заявил глава корпорации, не уточняя детали. При этом Кук сказал, что запускать собственное производство таких чипов Apple не планирует.

Тим Кук покинет пост генерального директора Apple 1 сентября 2026 года. Его место займет Джон Тернус. Кук, возглавляющий корпорацию 15 лет, станет исполнительным председателем.

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