Зеленский: Украина вынудит Россию «выбрать мир», если у Киева «появится то, о чем говорили с партнерами по G7»

Украина ждет от своих партнеров помощи, которая обсуждалась на саммите G7, чтобы заставить Россию «выбрать мир», сказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана. И то, как она продолжается, абсолютно доказывает: если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится — и это зависит от решения партнеров — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир.

Зеленский добавил, что Украина очень рассчитывает на позитивный ответ от своих партнеров, которые «четко знают, о чем речь». Что именно имеется в виду, президент Украины не раскрыл.

В своем обращении Зеленский также отметил, что дальнобойные удары Украины достигают своих целей, нарушая военную логистику России, а дефицит топлива из-за атак на НПЗ наблюдается уже более чем в 60 российских регионах.

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